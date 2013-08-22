بطل مقنع يجرّ الحقائب ويحمل الأطفال في طوكيو

طوكيو - في حلة خضراء يتخللها لون فضي وقناع بنفس الألوان يقف شاب إلى جوار درجات السلم في محطة مترو في طوكيو يساعد المسنين والأمهات ومن يحملون حقائب ثقيلة.

يقول الشاب تاداهيرو كانيماسو: "يجد اليابانيون صعوبة في قبول المساعدة، فهم يشعرون بأن عليهم التزاما إزاء الطرف الآخر.. لهذا فإن القناع مفيد حقا".

بدأ كانيماسو الذي يبلغ من العمر 27 عاماً خدماته التطوعية منذ ثلاثة أشهر في محطة لمترو الأنفاق بغرب طوكيو هي ككثير غيرها في المدينة تخلو من المصاعد والسلالم المتحركة وبها سلالم ثابتة طويلة مضاءة بإضاءة خافتة.

جاءته الفكرة من الأطفال الذين كانوا يجيئون إلى متجر للخضروات العضوية كان يعمل به واستوحى منه أيضاً ألوان زيه.

ولأن كانيماسو لا يتوقف عن خدماته سوى لبضع ساعات كل يوم فإنه يأمل في أن ينضم إليه آخرون بحلل ذات ألوان مختلفة.

ويتحدث عن الصعوبة التي كان يواجهها في البداية، يقول "عندما بدأت أول مرة كان الناس يقولون.. ابتعد عني أيها المخبول. مازالوا يظنون أني مخبول لكن بطريقة مفيدة".