"كاريليون البريطانية" للبناء تسعى للفوز بمزيد من العقود في الإمارات

لندن - تتوقع كاريليون البريطانية للبناء وخدمات الدعم الفوز بمزيد من العقود في دولة الإمارات العربية المتحدة في الأشهر القادمة وهي تخطط لزيادة أنشطتها في مجال البناء في الشرق الأوسط.

وتريد كاريليون التي تشكل أنشطتها في قطاع البناء في الشرق الأوسط عشرة بالمئة من إجمالي أعمالها زيادة إيرادات وحدتها الشرق أوسطية إلى مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) بحلول 2015 لكن النشاط تباطأ بعدما عرقلت أزمة منطقة اليورو تمويل المشروعات.

وقال ريتشارد هاوسون الرئيس التنفيذي لكاريليون الخميس "شهدت دولة الإمارات العربية..أبوظبي ودبي تباطؤا لكن بدأنا نرى علامات على تحسن في تلك الاقتصادات.

"فزنا بعقود أعمال بقيمة نحو 600 مليون جنيه استرليني في الستة إلى الثمانية أشهر السابقة في دولة الامارات ونتوقع الإعلان عن الفوز بمزيد من العقود هناك في الشهرين القادمين."

وأضاف هاوسون أنه يتوقع تحسن النشاط في قطر التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 إعتبارا من نهاية 2014 مع قيام الحكومة باستثمارات في البنى التحتية في العاصمة الدوحة استعدادا للبطولة.

وتسعى كاريليون ولها أنشطة في مجال السكك الحديدية والقواعد العسكرية في بريطانيا أيضا لتوسعة أنشطتها في مجال البناء في كندا والشرق الأوسط لتعويض تقلص أنشطتها الإنشائية في بريطانيا. وتشكل أنشطة البناء نحو 45 في المئة من إجمالي أعمال الشركة بينما تشكل أنشطة الدعم الجزء المتبقي.