تأجيل الربط بين بورصتي مصر واسطنبول بسبب التوترات السياسية

القاهرة - فيما قد يكون أول تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين مصر وتركيا منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي اتفقت بورصتا القاهرة واسطنبول على تأجيل اتفاقية الربط الالكتروني بينهما.

وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر "اتفقنا مع بورصة اسطنبول على تأخير عملية الربط بسبب التطورات السياسية وقمنا بعمل بيان مشترك مع بورصة اسطنبول خرج لجميع وسائل الاعلام في وقت واحد."

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بانقلاب غير مقبول" بعدما عزل الجيش المصري الرئيس مرسي الشهر الماضي ودعت مجلس الامن الدولي للتحرك لوقف اراقة الدماء.

واستدعت تركيا سفيرها لدى القاهرة للتشاور بعد الادانة القوية من أنقرة لقمع قوات الامن المصرية لمؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول. وردا على ذلك قرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استدعاء سفير مصر في انقرة للتشاور.

وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في يونيو حزيران من 2012 خلال حكم الاخوان المسلمين وكانت تعتزم تفعيل الربط في سبتمبر أيلول المقبل.

وقالت بورصة مصر في بيان صحفي الخميس "سيكون هناك نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع (الربط).. كلا السوقين سيواصلان الاتصالات لتقييم الوضع على نحو منتظم."

ولم يخض بيان بورصة مصر في أي تفاصيل حول الموعد الجديد المزمع لعملية الربط بين البورصتين.

وقال عمران "لا يوجد أي وقت متوقع لعملية الربط. لا أحد يعرف ما يمكن أن تكون عليه التطورات السياسية."

وتظاهر الاسبوع الماضي ما يصل إلى ألفي محتج حاملين أعلاما إسلامية ومرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة في أكبر مدينتين في تركيا احتجاجا على قمع قوات الأمن في مصر لأنصار الرئيس المعزول.

وقال بيان بورصة مصر "لا تزال عملية الربط مسألة معلقة لاسيما وان شركات السمسرة من الجانبين في انتظار توقيع لبدء تخصيص الموارد الخاصة بالمشروع."

وقال إيهاب رشاد من مباشر مصر لتداول الاوراق المالية وهي احدى الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في اسطنبول "كنا مستعدين بالفعل للربط وعقدنا اجتماعات مع شركات سمسرة في تركيا ولكننا لم نوقع اتفاقيات معهم بعد."

وأضاف "مباشر لن تتأثر بتأخير الربط لأننا لم نر بعد مزايا فعلية."

كما قالت بلتون القابضة وهي ايضا من الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في اسطنبول إنها لن تتأثر بتأخير الربط لإنه كان ضمن الخطط المستقبلية للشركة.

وكانت بورصة مصر تهدف من الربط مع اسطنبول لجذب مستثمرين جدد للسوق الذي يعاني من شح السيولة وتخوف المستثمرين الأجانب والمصريين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن السياسي والاقتصادي في البلاد.