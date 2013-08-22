السجينات الإفريقيات الأكثر شغباً داخل السجون السعودية

السعودية - أكد مسؤول سعودي أن السجينات من جنسيات إفريقية هن الأكثر إثارة للشغب في سجون النساء بالمملكة العربية السعودية التي تبلغ نسبة السعوديات فيها 5 بالمئة والبقية من جنسيات أخرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية العامة للسجون العقيد أيوب نحيت –وفقاً لصحيفة سعودية- إن السجينات السعوديات يتَّسمن بالهدوء وعدم إثارة المشكلات والالتزام بالنظام.

وأوضح "نحيت" أنه ليس كل السجينات الأجنبيات خادمات، ففي مدينة جدة مثلاً أكثرية السجينات من المتخلفات من الحجيج، كما ترسل لجدة من يتم القبض عليها من دون أوراق رسمية ليتم ترحيلها، بينما نسبة كبيرة من سجينات العاصمة الرياض الأجنبيات هن خادمات.

وذكر إن الجنسيات الإفريقية تشمل الإثيوبيات والنيجريات والكينيات، مؤكداً أن أي سجينة تخل بنظام السجن تسجل عليها مخالفة وتسمى ملاحظة، وتحال للجهة المختصة للنظر في أمرها، وقد تحاكم وبالتالي تمكث في السجن على ذمة قضية جديدة، وتسجن مرة أخرى بعد انتهاء مدة محكوميتها الأولى.

ولم يشر المسؤول إلى أنواع الشغب الذي يثرنه تلك السجينات.

وأضاف "نحيت" أن أغلب السجينات السعوديات يعانين من عدم تفهُّم أسرهن قضاياهن ورفض استقبالهن بعد انتهاء محكوميتهن، دون أن يشير إلى أكثر أنواع الجرائم التي دخلن السجن على إثرها.