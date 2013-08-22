بالفيديو.. تباين الشارع المصري بشأن الإفراج عن مبارك

القاهرة – (خاص) من عمرو علي

كشف مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية، عن خط سير الرئيس السابق حسني مبارك بعد تنفيذ قرار محكمة غرفة المشورة بالقاهرة، بإخلاء سبيله فى قضية هدايا الأهرام، والتي تعد آخر القضايا التي كان محبوس على ذمتها بمستشفى سجن طره.

وقال المصدر أنه أرسل ملف مبارك إلى النيابة العامة بعد قرار المحكمة صباح الاربعاء بإخلاء سبيله، حيث تنتظر مصلحة السجون أن ترسل النيابة لها قرار صحة الإفراج عن الرئيس الأسبق الخميس، للتأكد عما إذا كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه، وأضافت "أنه من المقرر وصول القرار من النيابة العامة فى الساعات الأولى من صباح الخميس، وسيتم العمل على إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بتنفيذ قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه بسجن طره على الفور، وهو ماينتظره ملايين المصريين".

وأشار المصدر أنه تنفيذا لقرار نائب الحاكم العسكري الدكتور حازم الببلاوي، بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية، فإن خط سير مبارك سيكون بخروجه بواسطة طائرة هليكوبتر سوف تقوم بنقله من محبسه بسجن طره تحت حراسة أمنية مشددة وترددت أنباء إلى نقله إلى إحدى الجهات السيادية بحيث سيتم وضعه هناك تحت الإقامة الجبرية، وهو ما لم يتأكد حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية ربما يأتي نتيجة حالة الطوارئ الحالية التى تشهدها البلاد والتي تقتضي أن يأمر نائب الحاكم العسكري بوضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية، مشيرا أنه ينبغي وضعه بمكان آمن في إحدى الجهات السيادية وذلك حفاظا على حياته هو الآخر.

ومن ناحية أخرى انشغلت صفحات التواصل الإجتماعي وبرامج التوك شو التليفزيونية طوال الأربعاء في أعقاب قرار الإفراج. وقد قوبل القرار بارتياح لدي قطاع كبير من الشارع المصري، خاصة وأن فعاليات 30 يونيو بدأت بتحميل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن تخطيط وتنفيذ موقعة الجمل الشهيرة خلال ثورة 25 يناير، وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين، وحرق المنشآت العامة التي مثل بموجبها مبارك أمام القضاء، ويرى سياسيون وإعلاميون وقادة رأي في مصر أنه في حال الحكم على مبارك في القضايا التي مازال على ذمتها، هناك ضرورة ملحة للعفو الرئاسي عنه، باعتباره واحد من قادة حرب أكتوبر.

ورأت حركة 6 ابريل أن المسار القانوني، إزاء مبارك سوف يظل مفتوحاً برفع دعاوى جديدة وتقديم أدلة إدعاء جدية وتعديل الإدعاء لتحقيق القصاص في كل جرائم الإفساد والإستبداد وقتل المصريين، مؤكدين على أن جرائم المخلوع في حق مصر والمصريين على مدى سنوات حكمه لا تنتظر حكم قضائي بعد أكثر من عامين ونصف من ضعف الإدعاء والترتيبات، وإفساد الأدلة والمؤامرات والمهادنات مع نظام مرسي وحملات التشويه المنظمة للثورة.

وحملت الحركة قيادة الفترة الإنتقالية الأولى السيئة وتبخر وعود مرسى فى إعادة المحاكمات ، وإختفاء تقارير لجان تقصى الحقائق المتتالية ، والإحتكام لمسار قانونى مُسيس لنظام قامت عليه الثورة ، وإتلاف الأدلة ، والتسترعلى الحقائق فى شهادات المحكمة لحماية النظام السابق هى ، ما أدت بنا لتكرر المشهد مرة أخرى اليوم.

وأكد أن شباب 6 إبريل تعلن كامل التضامن مع أهالى ضحايا ومصابي الثورة الذين ضحى بهم المصريون قربانا للعدل والحرية التى لم تر النور بعد وإن القصاص من المجرمين الحقيقيين لن يسقط بالتقادم.