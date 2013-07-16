المغرب يواجه بوركينا فاسو ودياً

الرباط- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن منتخب البلاد الأول سيخوض مباراة ودية مع نظيره منتخب بوركينا فاسو الشهر المقبل.

وقال الاتحاد المغربي في بيان بموقعه على الانترنت إن منتخب البلاد الأول سيواجه بوركينا فاسو يوم 14 أغسطس آب المقبل في مدينة طنجة.

وهذه أول مرة يلعب فيها منتخب المغرب في طنجة بعد أن كان يخوض أغلب مبارياته في مراكش قبل أن يقرر اتحاد الكرة خوض مباراة المنتخب المحلي أمام تونس في هذه المدينة وتأهل الفريق لأول مرة لنهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2014.

وأخفق منتخب المغرب الأول في التقدم بتصفيات كأس العالم ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثماني نقاط متأخرا بخمس نقاط عن ساحل العاج المتصدرة.

ويحل المغرب ضيفا على ساحل العاج في سبتمبر ايلول المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات القارية بينما تبقى بوركينا فاسو داخل دائرة المنافسة.