بيل يتشبه برونالدو للانتقال لريال مدريد

لندن - (خاص) من أحمد نبيل

ظهر الويلزي غاريث بيل، نجم توتنهام الإنكليزي، بمظهر بدا فيه كما لو كان يتشبه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفض توتنهام في وقت سابق عرضاً مغرياً من ريال مدريد الإسباني للتخلي عن بيل مقابل 86 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار)، وطالب مسؤولو النادي الإنكليزي الحصول على 100 مليون جنيه استرليني على الأقل للموافقة على رحيل اللاعب.

ورصدت صحيفة بريطانية صورتين واحدة لبيل والأخرى لرونالدو أظهرت تقارباً شديداً في الهيئة بينهما، إذ ظهر الثنائي مرتديا نفس نظارة الشمس تقريبا وكذلك قبعة بيسبول مقلوبة على رأس كل منهما.

وكان ريال مدريد قد ترك رقم 11 خالياً في تشكيلته للموسم الجديد، تحسباً لانضمام بيل قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، فيما فعل مانشستر يونايتد نفس الفعله مع الرقم 7 تحسباً لعودة رونالدو له قبل انتهاء فترة الانتقالات ذاتها.

وتحسباً لهذه الخطوة المتوقعة اقترب البرتغالي أندريه فيلاس بواس مدرب توتنهام من التوقيع مع إيريك لاميلا من روما الإيطالي والبرازيلي ويليان من أنجي الروسي لتعويض الغياب المحتمل لبيل.

ويسعى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي المدريدي، للجمع بين البراعة التهديفية لرونالدو والسرعة النفاثة لبيل من أجل مزيد من الإثارة لجماهير "سنتياغو برنابيو".