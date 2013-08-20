تشيلسي يضع خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع روني

لندن - وضع جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي، خطة بديلة في حالة الفشل في التعاقد مع واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.

وتقدم تشيلسي بطل كأس الأندية الاوروبية حتى الآن بعرضين لضم روني مهاجم منتخب انجلترا وألمح مورينيو بعد الفوز 2-صفر على هال سيتي في الجولة الأولى للدوري الممتاز أن ناديه سوف يتقدم بعرض ثالث.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لدينا خطة بديلة وخطة ثالثة".

وأضاف: "لا تسألوني عن الأسماء لأنه من الصعب الحديث عن لاعبين في أندية أخرى. نحن في وضع يسمح لنا بتدعيم الفريق بلاعب آخر وسنحاول تحقيق ذلك حتى النهاية".

وسيفتقد تشيلسي مجدداً خدمات المدافع البرازيلي ديفيد لويس بسبب معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن خوان ماتا لاعب منتخب اسبانيا يأمل في العودة بعد غيابه عن مواجهة هال.

وأصيب ماتا أفضل لاعب في تشكيلة تشيلسي في الموسمين الأخيرين في الفخذ لكنه قال إنه أصبح مستعداً للعودة للمباريات.

وجلس ماتا على مقاعد البدلاء في مباراة هال لكنه لم يشارك وقال إنه معجب بأداء زملائه خاصة في الشوط الأول الذي أحرز فيه الفريق هدفين وأهدر ركلة جزاء.

وتألق ادين هازارد لاعب تشيلسي في الشوط الأول أمام هال لكن مورينيو ينتظر الكثير من هذا اللاعب.

وقال البرتغالي مورينيو "عندما تملك موهبة مثل (هازارد) لا يمكن إهدار هذه الموهبة ولذلك أريد أن أدفعه إلى هذا الطموح بتطوير نفسه باستمرار والتعبير عن إمكانياته في الملعب".

وتأتي تعليقات مورينيو مشابهة لما فعله في فترة ولايته الأولى مع تشيلسي في الفترة بين 2004 و2007 عندما كان يشجع جو كول باستمرار على الوصول إلى قمة مستواه.