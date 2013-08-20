حماس تزور وثيقة لضرب العلاقة بين فلسطين و روسيا

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ

أعلنت مفوضية الثقافة والإعلام في حركة فتح في بيان لها الثلاثاء وصل (إرم) في رام الله نسخة منه إن مصدراً مسؤولاً أفاد لها بأن حركة حماس"زورت وثيقة لضرب العلاقات الفلسطينية الروسية".

وكان موقع (فلسطين الآن) المقرب من حركة حماس نشر وثيقة قال إنها رسمية صادرة عن الرئاسة الفلسطينية، وموجهة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في الوثيقة وفقاً لـ"فلسطين الآن" أن الرئيس عباس طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار بيان دعم للثورة المصرية وللرئيس المصري المؤقت .

وقال المصدر الذي صرح للمفوضية إن" نشر الوثيقة المزورة هجوم لا أخلاقي آخر في حملة الجريمة المنظمة التي ترتكبها حماس بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وقيادته، ولتكريس واقع انقلابها والانقسام الجغرافي والسكاني الفلسطيني في قطاع غزة".

وبين المصدر "أن مكان التزوير في الوثيقة واضحة وذلك بعد مقارنتها بنموذج رسالة وثيقة صحيحة صادرة عن الرئاسة الفلسطينية ".