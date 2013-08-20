الفنانة المصرية روفان: لا أمانع في تقديم مشاهد الإغراء

القاهرة - بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العرب تحقق حلم الفنانة المصرية الصاعدة روفان يوسف باقتحام مجال الفن والإعلام.

روفان كشفت تفاصيل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب قائلة: "وجدت إعلانات المسابقة تحت عنوان "فتاة العرب المثالية" واشتركت في المسابقة واتصل علي المسؤولون عن المهرجان بعد أن قبلت في المسابقة وعرفت أنها مسابقة جمال".

وأضافت: "عندما علمت أنها مسابقة للجمال قررت عدم المشاركة من الأساس ولكن والدي كان السبب في اشتراكي بالمسابقة، حيث قال لي: "ما المانع أن تخوضي التجربة فان لم تفوزي بشيء فعلى الأقل لن تخسري".

فوز روفان بلقب الوصيفة الأولى منحها أيضاً لقب "سفيرة مصر" من جامعة الدول العربية، ومن خلاله المشاركة في عدة حفلات لجمع تبرعات لصالح عدة جمعيات خيرية.

تقديم روفان لفوازير "الست توابل" كانت جائزة تخرجها من إحدى الدورات التدريبية، حيث فتحت الفوازير الباب واسعاً لروفان، حيث تلقت عرضاً للمشاركة في مسلسل تم تأجيله لظروف إنتاجية، كما عُرض عليها تقديم برنامج شبابي بقناة صدى البلد.

روفان أوضحت أنها لا تمانع في تقديم مشاهد إغراء على الشاشة، حتى أن الدور الذي عرض عليها في أول مسلسل درامي لها يتضمن مشاهد من هذا النوع، وقد كشفت عنه قائلة: "الدور الذي عرض علي في المسلسل كان به جزء إغراء، حيث كان لفتاة تدير شقة دعارة لكنني لم أرفض الدور لمجرد أنه لشخصية مرفوضة اجتماعيا، فالمهم في الدور كيفية تقديمي له والرسالة التي يقدمها الدور، وبالنسبة للاغراء فلا أمانع في تقديمه ولكن بشرط أن يكون بعيدا عن الابتذال".