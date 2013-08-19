الجيش الأردني يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البلدية

عمّان – ( خاص ) من شاكر الجوهري

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أن منتسبيها لن يشاركوا في الانتخابات البلدية المزمع اجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الجاري على الرغم من ان قانون البلديات يسمح لافراد القوات المسلحة بالمشاركة في الاقتراع.

وقال الناطق الإعلامي العسكري وفقاً لبيان وزعته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن أصدر تعليمات شاملة ملزمة للقوات المسلحة بعدم المشاركة بأي شكل من الاشكال في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأكد أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية ( الجيش العربي ) والتزامها بدورها كإحدى المؤسسات الوطنية للمحافظة على المصداقية والشفافية التي تميزت بها على الدوام.

وسوف تستمر القوات المسلحة بتولي مهام المحافظة على أمن الحدود واستقرارها وفي حال طلب من القوات المسلحة مساعدة الأجهزة الأمنية في المحافظة على تأمين الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع فإنها لن تتوانى عن تقديم العون.