الكونغرس الأمريكي يطالب بتعليق المعونة لمصر

واشنطن ـ قال عدد متزايد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأحد إنه يجب أن تعلق الولايات المتحدة المعونة السنوية لمصر والتي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار في أعقاب قمع لمحتجين أدى الى سقوط أكثر من 800 قتيل.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه يدعم الآن تعليق المعونة بالرغم من أنه كان يعتقد في باديء الأمر انها يجب أن تستمر بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي الشهر الماضي.

وقال مكين لشبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية "أردت أن أمنحهم (قادة الجيش المصري) فرصة للقيام بالصواب بعد حدوث الانقلاب" ولكنه أضاف أنه بعد حملة القمع يجب أن تعلق المعونة.

وتابع "بالنسبة لنا الصمت ومتابعة ما يحدث انتهاك لكل شيء نمثله" مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى يمكن أيضا أن تتخذها الولايات المتحدة مثل حجب الدعم لقرض صندوق النقد الدولي أو وقف شحنات قطع الغيار العسكرية.

وقال "هناك العديد من المجالات التي يمكن أن نؤثر فيها على قادة الجيش و(لكننا) لا نفعل أيا من ذلك ولا نلتزم بقيمنا".

وقتل أكثر من 800 شخص منذ تدخلت قوات الأمن الأسبوع الماضي لفض اعتصامين لانصار مرسي ما أثار ادانة قوية من دول غربية.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنتمي للحزب الديمقراطي أعلن الخميس أن التعاون مع مصر لا يمكن أن يستمر كالمعتاد مع استمرار العنف وأعلن إلغاء مناورات عسكرية كانت مقررة مع القاهرة الشهر المقبل.

وقالت السناتور كيلي أيوتي وهي عضو آخر من الحزب الجمهوري في لجنة القوات المسلحة إنها غيرت رأيها هي أيضا وتعتقد أن الوقت حان الآن لتعليق المعونة.

وقالت لمحطة (إن.بي.سي) التلفزيونية "مع القمع العنيف في الآونة الأخيرة لا أعرف كيف يمكننا مواصلة تقديم المعونة. أعتقد أنها يجب أن تعلق".

وثارت دعوات الأسبوع الماضي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لأوباما بتطبيق قانون أمريكي يحث على قطع المعونة إذا أطاح انقلاب عسكري برئيس منتخب ديمقراطيا.

وقال السناتور الديمقراطي جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة إن الكونجرس عليه أن يمرر تشريعا بقطع المعونة مع منح أوباما مرونة الابقاء عليها إذا كان يعتقد أن هذا في صالح الأمن القومي الأمريكي.

وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس بحاجة إلى إعادة النظر في القانون الخاص بالمعونة لمصر.

وأضاف لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "أعتقد أن تصرفات الأسبوع الماضي ستدفعنا دون شك إلى تعليق المعونة. وأعتقد أن الوقت حان لاعادة التقييم والبحث فيما يتعلق بمصالحنا القومية".