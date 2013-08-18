هنتيلار يغيب عن شالكه لأسابيع بسبب إصابته

هنتيلار يغيب عن شالكه لأسابيع بسبب...

هنتيلار يغيب عن شالكه لأسابيع بسبب إصابته

المهاجم الهولندي يعاني من إصابة بأربطة الركبة اليمنى، أثناء مباراة فريقه مع نادي فولفسبورج.

برلين- أعلن نادي شالكه الألماني، أن مهاجمه الهولندي كلاس يان هنتيلار سيغيب لعدة أسابيع، بسبب معاناته من إصابة في الركبة، خلال المباراة التي خسرها الفريق 4-صفر أمام فولفسبورج في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم.

 

وقال شالكه في بيان، إن هنتيلار (30 عاماً) تعرض لقطع جزئي في أربطة الركبة اليمنى، بعد اصطدامه بدييجو بيناليو حارس فولفسبورج، ويعتقد أطباء الفريق أنه سيغيب لعدة أسابيع.

 

وأحرز هنتيلار - هداف الدوري الالماني منذ موسمين برصيد 29 هدفاً - هدفين في المباراة الافتتاحية لشالكه، التي انتهت بالتعادل 3-3 مع هامبورج منذ أسبوع واحد.

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