طنجرة تقود سعودي إلى الحبس

قال محام رجل سعودي اعتقل في مطار ديترويت يحمل إناء طهي يعمل بضغط البخار (طنجرة ضغط) في حقائبه إن موكله كان ضحية سوء فهم من جانب رجال الجمارك في المطار.

اعتقل المسافر حسين الخواهر ويبلغ من العمر 33 عاماً بعد وصوله إلى ديترويت على متن رحلة جوية قادمة من امستردام.

وكانت أواني طهو تعمل بضغط البخار محشوة بمادة متفجرة وشظايا قد انفجرت عند خط النهاية في ماراثون بوسطن يوم 15 ابريل نيسان ما اسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 264 آخرين.

وقال جيمس هاوارث المحامي الذي يمثل الخواهر "بعض ضباط (الجمارك) المفرطين في الحماس كانوا يبحثون عن أي شيء. يرون آنية طهو تعمل بضغط البخار ويقولون هذا رجل ينبغي اعتقاله".

وأضاف أن أشخاصا كثيرين من السعودية يسافرون وبحوزتهم آنية طهو بالبخار. وقال "حمل آنية طهو بالبخار في امريكا ليس ضد القانون".

وتم استجواب الخواهر في البداية يوم 11 مايو ايار بشأن صفحتين مفقودتين من جواز سفره وبشأن إناء الطهو الذي كان يحمله في متعلقاته حسب الشكوى التي قدمت إلى ممثلي ادعاء اتحاديين.

ويواجه الخواهر عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات إذا أدين بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة للضباط الأمريكيين.