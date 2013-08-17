الشرطة المصرية تقبض على شقيق زعيم القاعدة

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

أعلن مصدر مصري أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على محمد الظواهري، وهو من أهم قيادات تيار السلفية الجهادية في مصر، وهو شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.

وكان محمد الظواهري قد قال إنهم يتابعون ما يحدث من جدل سياسي في مصر حالياً عن كثب، ولن يتدخلوا إلّا في الوقت المناسب، مضيفا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "نطمئن جميع إخواننا بأننا نتابع ما يحدث عن كثب، ولن نتدخل أو ندعو للتدخل إلا في الوقت المناسب، والمواقف الصحيحة شرعًا، ونرجو من الجميع أن يكونوا على تواصل مع بعضهم، وعدم التسرع، أو التأخر عن الوقت المناسب والصحيح شرعًا".

ومن ناحية أخرى قال العميد إيهاب فوزي، مأمور قسم الأزبكية، إن قوات الأمن مازالت تحاول إلقاء القبض على القيادي الإخواني سعد عمارة وعدد من قيادات الإخوان الموجودين داخل مسجد الفتح.

وأشار فوزي إلى أنه نشبت معركة عنيفة بالرصاص بين قوات الجيش والشرطة وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المتحصنين داخل مسجد الفتح برمسيس، السبت، حيث تبادل الجانبان إطلاق النار، فيما حلقت طائرة عسكرية في محيط المسجد لتفقد الأوضاع.