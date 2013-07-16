عريقات: نبذل الجهود لإنجاح مهمة كيري

رام الله ـ (خاص) من محمود الفروخ

أكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يبذل كل جهد مستطاع لإنجاح جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وذلك بغية استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين على حدود 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، والأمن) وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

جاء تصريح عريقات خلال لقاءه اليوم مع كريستوف هويزجن مستشار الأمن القومي الالماني في مدينة رام الله، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية.

وشدد عريقات بأن استمرار الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض، والإملاءات وعدم الإفراج عن الأسرى وهدم البيوت وتهجير السكان والتنكر للاتفاقات الموقعة تشكل العقبة الرئيسية أمام إنجاح الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي.

في غضون ذلك قال وزير ليكودي كبير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس "معنيا باتخاذ خطوات سياسية بعيدة المدى إزاء الفلسطينيين"، وقال في تصريحات نقلتها الاذاعة العبرية الرسمية الثلاثاء إن هدف نتنياهو الرئيسي هو إبداء الاستعداد لخوض التفاوض معهم.

واعرب هذا الوزير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للاذاعة عن اعتقاده بان رفض الرئيس محمود عباس سيعرقل هذه الخطوة، وأضاف ان ما من فرصة أمام نتنياهو لقيادة مسيرة سياسية تشتمل على تنازلات جوهرية للجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوزير يوفال شتاينتس القطب الليكودي وحده قادر على تأييد نتنياهو داخل حزب الليكود للقيام بهذه الخطوة.