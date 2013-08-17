الإخوان يفشلون في حرق المنشآت الحيوية في القاهرة

القاهرة (خاص) من محمد حبوشة

كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"إرم" أن مؤامرة جماعة الإخوان "لحرق مصر" خلال الأيام الماضية قد فشلت بعد تصدي قوات الأمن لها، مؤكداً أن ما تشهده مصر في الفترة الحالية من حرائق ليس إلا 5% مما خططت له الجماعة.

وقال المصدر إن قوات الأمن وضعت خطة محكمة قبل أسبوعين لتفريغ المنشآت الحيوية مثل الأقسام والمحاكم والمباني المحافظات والكنائس من الأوراق والسلاح والمساجين لتصبح ، مشيراً إلى أنه تم تأخير فض اعتصام الإخوان بالنهضة ورابعة عدة مرات، لجمع معلومات عن الخطوات التصعيدية، المخطط لها، وتم التعامل معها بإحكام قبل فض الاعتصام.

وأضاف المصدر أن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية مهدت لتحديد القناصة وخبراء المفرقعات الذين كانوا في رابعة والنهضة قبل فض الاعتصام، وتم القبض عليهم، لأن هدفهم كان تفجير منطقة رابعة بالكامل، وكذلك جامعة القاهرة.

وأشار إلى إحباط محاولة لتفجير مطار القاهرة وبرج العرب من قبل عناصر أجنبية، وكذلك إحباط تفجير مبنى قناة السويس بواسطة "ضفادع" بشرية، هربت من ليبيا عن طريق البحر، فضلاً عن إحباط محاولة لتفجير مكتبة الإسكندرية ودير سانت كاترين وبعض المنشآت الحيوية في الأيام التالية لفض الاعتصام.

وأوضح المصدر الأمني أن خطة الإخوان شملت، حرق الأقسام والمحاكم واقتحام ماسبيرو ومدينة الإنتاج في ثلاثة أيام، الأربعاء والخميس والجمعة بعناصر أجنبية، وتصوير الإخوان ما يجرى على أن الشعب يواجه الجيش، وأن جماعة الإخوان كانت تراهن على تطبيق السيناريو الليبى، وليس السورى، لاستحالة تطبيقه بسبب تماسك الجيش.

وأكد المصدر أن قوات الشرطة في قمة معنوياتها وتركيزها، وتطارد القادة الميدانين للإخوان بكل ثقة، ويختطف أمراء الحرب وقادة الإرهاب من وسط التجمعات الإخوانية.