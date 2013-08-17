مصر: مستندات المقاولون العرب محفوظة إلكترونياً

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

صرح المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يوجد صور إلكترونية محفوظة على الكومبيوتر من المستندات التي احترقت بمبنى شركة المقاولون العرب بشارع رمسيس.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم اللازم للشركة للقيام بدورها الوطني في الداخل والخارج، وأن هذا الحادث بالرغم من حجمه فإنه لن يؤثر على أداء الشركة، لافتاً إلى أن العاملين بالشركة أعلنوا تصميمهم على بذل كل الجود لإنهاء المشروعات القومية التى ينفذونها فى مواعيدها المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن حريقا هائلاً اشتعل بالمبنى الإداري الي تشغله شركة المقاولون العرب بشارع رمسيس، وهو مبنى مؤجر من الهلال الأحمر المصري، وتشغل الشركة ستة أدوار به للإدارة المالية، والسجلات المالية، والتأمين، والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بالإشراف على الشركة، وتوجهت أصابع الاتهام في الحادث نحو أعضاء في حركة الإخوان المسلمين.