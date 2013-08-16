البريطاني فرح يفوز بسباق 5000 متر ببطولة العالم

موسكو - تغلب البريطاني مو فرح على منافسة اثيوبية كينية، ليفوز بسباق خمسة آلاف متر، في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو الجمعة.

واحتاج فرح إلى سرعته العالية في اللفة الأخيرة التي يشتهر بها، ليحتل المركز الأول مسجلا 13 دقيقة و26.98 ثانية، متقدماً على الاثيوبي هاجوس جيبرهيويت الذي حل ثانياً، بعد أن سجل 13 دقيقة و27.26 ثانية. وجاء الكيني ايسيا كيبلانجات في المركز الثالث مسجلا 13 دقيقة و27.26 ثانية.

وجاء هذا الانتصار بعد ستة أيام من فوز فرح بلقب سباق عشرة آلاف متر في موسكو.

وأصبح فرح العداء الوحيد باستثناء الكيني كنينيسا بيكيلي، الذي يحمل لقبي العالم والأولمبياد في سباقي المسافات الطويلة في وقت واحد.

وفي الأمتار الأخيرة من السباق بذل الاثيوبيون والكينيون كل ما لديهم من جهد لابعاد فرح عن الفوز، لكن العداء البريطاني انتزع المقدمة قبل ثلاث لفات من النهاية، وحافظ عليها ليحصل على الميدالية الذهبية.