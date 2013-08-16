مهرجان الاسكندرية السينمائي يقاوم الإرهاب

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

أعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أن المهرجان سيقام في موعده خلال الفترة من 11- 16 سبتمبر 2013 ، تحت رعاية وزراء الثقافة والإعلام والسياحة ومحافظ الإسكندرية، وليس صحيحا ما أشيع عن وجود نية لتأجيله أو إلغائه هذا العام، خوفاً من الإرهاب.

و قال أباظه في بيان صادر عن إداره المهرجا : مهرجان الإسكندرية يقول "لا للإرهاب لا لقتل الحياة لا لكل من يهدد أمن مصر".

وأضاف أنّ المهرجانات السينمائية ليست مجرد أنشطة ترفيهية تقام للتسلية والإمتاع، بل هى ثقافة وفكر ومبدأ ورسالة، ومن أجل هذا قررت إدارة المهرجان تحدي كل الظروف والعقبات، وإقامة الدورة القادمة في موعيدها، لافتاً أن المهرجان يرأسه شرفياً الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وأكد أباظة أنه تقديراً للظروف التي تمر بها البلاد فإن المهرجان قد قرر إلغاء الاستعراضات وما يصاحبها من غناء في حفلا الافتتاح والختام اللذين يخرجهما الفنان هشام عطوة، تحت إشراف الدكتور محمد أبو الخير رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وأن تقتصرالحفلات على تقديم مراسم المهرجان من تكريمات ولجان تحكيم وضيوف شرف.