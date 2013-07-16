سعودي يؤكد أن الجن يستخدمون الجوالات

الرياض - أثارت تصريحات راقٍ شرعي في السعودية سخرية نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد الراقي أن الجن قد يهاتفون بعض المرضى أو أسرهم، ويراسلونهم عبر جوالاتهم أو هواتفهم الثابتة، ويهددونهم برسائل SMS، وطالب النشطاء -ساخرين- الكشف عن أرقام جوالات الجن ومعرفة من يسدد فواتيرهم.

وقال الراقي "فهد المقاطي" في تصريح لإحدى الصحف السعودية إنه "قرأ إحدى هذه الرسائل وكان فيها تهديد لفتاة بإيذائها؛ حيث يخبر المرسل أنه من الجن، وكانت الرسالة من رقم جوال، فقامت أسرة المريضة بالاتصال بهذا الرقم مرات عديدة، لكنه كان مغلقاً باستمرار".

وأضاف إن بعض العائلات قد تأتيهم مكالمات أو رسائل دون رقم أو اسم، مشيراً إلى ورود مكالمات ورسائل من الجان، سواء التي بها تهديد أو التي تخبر خلالها عن مكان اختفاء مريضهم، أو تحذر من الاقتراب منه، والتهديد لمن يتابعهم أو يمارس الرقية عليهم.

وأثارت هذه التصريحات سخرية نشطاء على موقع "تويتر"، حيث طالب عدد ممن اطلعوا عليها هيئة الاتصالات السعودية بالكشف عن أرقام "العفاريت" والإعلان عمن يسدد فواتيرهم، لوضع حد لـ "عمليات الجن الإرهابية".

وتنتشر ظاهرة "الرقية الشرعية" في المجتمع السعودي، وتتناول الصحف المحلية بين الحين والآخر أخباراً لمدعين يمارسون السحر والشعوذة والنصب والاحتيال يتم القبض عليهم ويستغلون حاجات الناس.