السعودية تمنع سعودياً من السفر بسبب شورت

الرياض - تسبّب "شورت" رياضي يرتديه شاب سعودي من حرمانه من السفر على متن الخطوط الجوية السعودية، وذلك في مطار حائل الدولي شمال السعودية.

وكان المطار قد منع الشاب لأنه يرتدي زياً رياضياً اعتبروه مخالفاً لتقاليد المجتمع السعودي.

وقال أحد الموظفين إن "تعليمات الخطوط السعودية الخاصة بالالتزام بالزي اللائق والتقيّد بالآداب العامة تمنع من يخالفها من السفر"، معتبراً ذلك "أمراً ضرورياً ومظهراً حضارياً ودينياً وأدبياً يجب الأخذ به".

وأشار الى أن "التعليمات نفسها تمنع دخول المراجعين إلى الدوائر الحكومية في جميع المناطق أثناء الدوام الرسمي واللقاءات والاحتفالات الرسمية، إلا بالزي اللائق من ثياب وغتر وملابس محترمة حسب الأعراف والعادات في كل منطقة".