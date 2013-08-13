عباس يعيد تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة

ارم - خاص

كشف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة النقاب عن قيام الرئيس محمود عباس بتكليف رامي الحمد الله رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال ابو ردينة إن الرئيس عباس استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله في مقر الرئاسة وكلفة بإعادة تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع، وأوضح المركز الإعلامي الحكومي أن الحمد الله قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، وأنه سيتم البدء بالمشاورات مباشرة ليتم تشكيل الحكومة خلال المدة الزمنية القانونية.

وكانت أنباء في العشرين من حزيران/يونيو الماضي أشارت إلى تراجع الحمد الله عن استقالته من رئاسة الحكومة بعد اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد الحمد الله أكثر من مرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أنه لن يتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها، بعد 18 يوماً على تكليفه برئاسة الحكومة، بسبب خلافات مع نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.

واعتبر المحلل السياسي خليل شاهين في حديث لـ"ارم" أنه في حال عودة الحمد الله عن استقالته، دون أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس محمود عباس، وصلاحيات الحمد الله، ونائبيه، فإن ذلك يعني تأجيل انفجار الأزمة إلى وقت لاحق، خاصة في ظل تجميع الصلاحيات في يد الرئيس الذي يتدخل مباشرة في الشأن الحكومي.