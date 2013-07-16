رجل ينجو رغم سقوطه من برج بالسعودية

الرياض - أنقذت السلطات السعودية الإثنين مقيماً عربياً سقط من الأدوار العلوية لـ "الفيصلية" أعلى برج في العاصمة السعودية، وتعلق في الدور العاشر للبرج، الذي يعد أحد معالم الرياض.

ونقلت صحف سعودية عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض النقيب محمد الحمادي، إنه ورد بلاغ لعمليات الدفاع المدني عن سقوط شخص من الأدوار العليا لبرج الفيصلية، وتعلقه بطرف الدور العاشر.

وقال الحمادي إن ثلاث فرق إنقاذ وإسعاف وفرقة إخلاء توجهوا إلى مكان الحادثة. وأضاف إنه تم إنقاذ الشخص بعد نزول فرق الإنقاذ بالحبال وتأمين الشخص، وإنقاذه قبل أن يشارف على الهلاك، وأنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد حدوث إصابة في قدمه بسبب السقوط.

ولم يشر الحمادي إلى الأسباب التي أدت إلى سقوط الوافد.

ويعد برج "الفيصلية" أحد أبرز معالم مدينة الرياض، ويحتل المرتبة الأربعين ضمن أطول مباني العالم وبثلاثين دوراً.