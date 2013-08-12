القدس العربي: استنفار بالقاهرة بعد تهديد رابعة بالانتقال إلى التحرير

نقلت الصحيفة إشارات التقارير الإعلامية الإخوانية إلى أن فض الاعتصام قد يؤدي الى انتقال كاريكاتيري، لتصبح قوات داخل الميدان لمنع تجدد الاعتصام، والمعتصمون خارجه يحيطون بهم تدعمهم مسيرات من أنحاء القاهرة.

وكانت منصة رابعة هددت بنقل الاعتصام في حال فضه الى ميدان التحرير، ما أدى إلى استنفار اللجان الشعبية في الميدان، خاصة بعد الأنباء فجر الأحد عن انقطاع الكهرباء في رابعة.

وقالت الصحيفة أن الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نفى ما أثير على إحدى الفضائيات، بأن مجلس الوزراء وافق على قطع المياه والكهرباء عن معتصمي رابعة العدوية والنهضة.وأشار إلى أنه تمت إساءة فهم ما قيل بأن الحكومة من بين خياراتها الضغط على المعتصمين من خلال عدد من الآليات والوسائل الخدمية.