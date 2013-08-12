الوطن السعودية: أزمة مصر.. سلاح غير قانوني وفوضى إخوانية

قالت الصحيفة أن تصاعد حدة التوتر في سيناء بين أولئك المتشددين المسلحين الذين يواجههم الجيش المصري، بالتزامن مع اعتصامات الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية وغيره، يثير الشبهات والتساؤلات حول العلاقة بين الحالتين، وحول ما يجنيه المستفيد من استمرار الاضطرابات في مصر، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الاستقرار، غير أن الإخوان وتلك الجماعات التي تمركزت في سيناء لا يريدون ذلك، وفقاً لكل المؤشرات.

الفارق بين الحالتين أن الجيش يواجه تلك الجماعات المسلحة بأسلحة أقوى منها في مساحات مفتوحة، فيما الإخوان يعرفون أنه لن يقابل سلوكياتهم بالأسلوب ذاته في مساحات محدودة مكتظة بأنصارهم، ولذلك فإنهم يقابلون بالرفض نداءات العقل التي تسعى للتفاهم، مثل رفضهم أول من أمس وساطة "الأزهر" الداعية إلى الحوار، ولم يكتفوا بذلك بل اعتبروا شيخ الأزهر طرفاً في الأزمة، وزادوا في تعنتهم باشتراط عودة محمد مرسي لمنصب الرئاسة قبل تفكيرهم بالحوار.

إذاً، الإخوان يغلقون الطرق على مختلف المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة بذريعة تمسكهم بعودة الرئيس مرسي، والأمر في حقيقته هو تمسك بعودتهم إلى الحكم لما نالوا من امتيازات رأى كثير من المصريين أنها غير مستحقة، وكانت جزءاً من تحرك الشعب ضدهم بالإضافة إلى الأسباب الأخرى.

باختصار، مصر بحاجة لأن تتطهر من السلاح غير القانوني، ومن الفوضى أيضاً، كي تتفرغ لمسارات نهضتها، لكن ما يبدو لغاية اليوم أن مصلحة الإخوان تسبق لديهم مصلحة الوطن.