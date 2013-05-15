مايكروسوفت تطلق تحديث "ويندوز 8.1" مجاناً

سياتل – أكدت شركة مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم، أن التحديث الجديد "ويندوز 8.1" سيكون متاحاً لاحقاً ومجاناً لعملاء ويندوز 8 الحاليين.

وقال رئيس تسويق وحدة ويندوز في شركة مايكروسوفت أن تحديث الشركة القادم لنظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي سيكون متاحا في وقت لاحق من العام الجاري.

وتروج أكبر شركة برمجيات في العالم التحديث والذي أطلق عليه في وقت سابق اسم "الأزرق" كسلسلة من التحسينات لنظام ويندوز 8 الذي أطلق في أكتوبر تشرين الأول/أكتوبر والذي لم يحظ بالشعبية المأمولة.

وباعت مايكروسوفت 100 مليون رخصة تشغيل من نظام ويندوز 8 منذ اطلاق النظام منذ ستة أشهر لكنها ترغب في مكافحة تراجع الاهتمام ببرنامج تشغيلها الرائد عن طريق إجراء تحديث جوهري ليصبح أسهل من ناحية الاستخدام وأكثر توافقا مع الأجهزة اللوحية الأصغر.

وقال تامي ريلر رئيس الوحدة المالية والتسويق في مايكروسوفت أنه ستكون هناك نسخة عرض مسبقة لويندوز 8.1 متاحة في بداية مؤتمر المطورين السنوي لميكروسوفت في 26 من حزيران/يونيو فيما سيطلق التحديث النهائي في وقت لاحق هذا العام.