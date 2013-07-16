زجاجة عطر تحدد مصير محافظ بنك إسرائيل

القدس ـ (خاص) من محمود الفروخ

يستعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين لاتخاذ قرار بشأن تعيين محافظ بنك اسرائيل الجديد يعقوب فرنكل، بعد الأجوبة التي قدمها قبل 3 أيام للجنة "تيركل" والتي تتعلق بقيامه بسرقة زجاجة عطر قبل سبع سنوات في مطار هونغ كونغ.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم فإن المحافظ الجديد الذي تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد استشارة المستشار القانوني بذلك، خرج بعض المعارضين في إسرائيل لهذا التعيين على خلفية ما ذكر أنه قام بسرقة زجاجة عطر قبل 7 سنوات، ما دفع لجنة تيركل المسؤولة عن تعيين المناصب المهمة في إسرائيل للتحقيق في هذه القضية.

واجتمعت اللجنة قبل 3 أيام واستمعت للمحافظ الجديد لبنك إسرائيل يعقوب فرنكل الذي نفى قيامه بسرقة زجاجة العطر، موضحا أنه تم تأخيره من قبل أمن المطار الصيني لمدة ساعتين وبعد ذلك قدموا اعتذاراً له، غير أن هذه الأجوبة لم تقنع المستشار القانوني ما تطلب منه مزيد من البحث في هذه القضية.

ومن المتوقع أن يصدر لاحقا موقف حول الموضوع دون تحويل هذا الأمر للشرطة لفتح تحقيق جنائي.

وأشار الموقع الإلكتروني لمعاريف بأن الخارجية الإسرائيلية ستقوم ببعث مندوبين إلى الصين للوقوف على حقيقة ما جرى في مطار هونغ كونغ قبل 7 سنوات.