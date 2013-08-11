مانشستر يونايتد يحرز لقب الدرع الخيرية

لندن - سجل روبن فان بيرسي هدفين ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 2-صفر على ويجان اثليتيك، في مباراة الدرع الخيرية التي يفتتح بها موسم كرة القدم بانجلترا، في أجواء مشمسة باستاد ويمبلي اللندني الأحد.

وأحرز المهاجم الهولندي المتألق هدفاً في كل شوط لبطل الدوري الانجليزي الممتاز، والذي تفوق على منافسه الفائز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي، ويمنح مدربه الجديد ديفيد مويز لقباً مبكراً في بداية مشواره مع النادي.

وسدد فان بيرسي ضربة رأس بعد ست دقائق من البداية، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة اصطدمت في طريقها للشباك بلاعب منافس، قبل مرور ساعة من اللعب، ليقضي على مقاومة ويجان، الذي أحرز لقب كأس الاتحاد بفوز مفاجيء على مانشستر سيتي، قبل هبوطه من الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأظهر جناح يونايتد الشاب ويلفريد زاها لمحات من مهاراته العالية في مباراته الأولى مع فريقه الجديد، إلى جانب المخضرم رايان جيجز البالغ من العمر 39 عاماً والذي خاض مباراته الأولى بدون المدرب السابق اليكس فيرجسون.