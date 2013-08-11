مقتل 22 شخصاً على الأقل في سيول بأفغانستان

كابول - قال مسؤولون إنّ 22 شخصاً على الاقل لقوا حتفهم في أفغانستان وإن أراضي زراعية تضررت حين اجتاحت سيول سهلاً قرب العاصمة.
وجاءت السيول بعد تساقط الأمطار الغزيرة والبرد على مدى ساعات وكان سهل شومالي إلى الشمال من كابول الأكثر تضرراً.
وقال سيد إكرام الدين جلال، المسؤول الكبير بشرطة كابول، إن ستة من القتلى أطفال.
وأضاف: "أرسلنا بالفعل فرق إنقاذ إلى المنطقة وأبعدنا الناس عن الخطر".
وقال إن عدداً من الأشخاص أصيبوا بجروح وإن نحو 12 منزلاً جرفت، ومضى يقول إن الكثير من قنوات الري والآبار والبساتين والحقول تضررت.
وتابع أن بعض الضحايا كانوا يزورون أقارب لهم بمناسبة عيد الفطر.
وقال مسؤول في وزارة الاستعداد للكوارث إن امرأتين لقيتا حتفهما وأصيب أربعة أشخاص آخرون في سيول بمنطقة أخرى.