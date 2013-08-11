رئيس الزمالك مستاء من احتجاجات المشجعين

القاهرة - عبر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك عن استيائه من احتجاجات لمجموعات من مشجعي النادي السبت.

واحتشد مئات من مشجعي الزمالك أمام مقر النادي للمطالبة برحيل عباس عن منصبه بداعي إخفاقه في تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، والسماح برحيل المدرب جورفان فييرا وعدة لاعبين مثل ابراهيم صلاح وصبري رحيل، والدخول في خلافات مع القائد عبد الواحد السيد والمخضرم أحمد حسن.

وقال عباس لموقع الزمالك على الانترنت "ما حدث اليوم من مجموعة لا تمت بصلة لفرسان الزمالك (رابطة) الوايت نايتس تسبب في تهديد سلامة أعضاء النادي وهو ما لا يقبله مجلس الإدارة بأي حال من الأحوال."

وأضاف رئيس النادي الذي جمع فريقه نقطة واحدة من أول مباراتين في دور الثمانية (دور المجموعتين) بدوري أبطال افريقيا "لا يمكن أن يكون هؤلاء من جماهير القلعة البيضاء من قريب أو بعيد وأنا شخصياً أعلم من يقف وراء هذه الأفعال ومن يحرض عليها ويمولها."

وتابع "القضية ليست قضية لاعب أو أكثر وإنما مجموعة أو فريق يملك العزيمة والإصرار على تحقيق الهدف وهو ما نأمله في الفريق الحالي بجهازه الفني الكفء بقيادة حلمي طولان."

وبعد إلغاء الدوري المصري وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الجديد فإن بطولة افريقيا هي الشغل الشاغل للزمالك وكذلك لغريمه الأهلي الذي يلعب معه في المجموعة الأولى.

ويتقاسم أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي وليوبار الكونجولي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما بينما يملك كل من الزمالك والأهلي نقطة واحدة.