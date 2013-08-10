صحفيون مصريون يؤكدون اعتداء الإخوان عليهم

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

استنكر مجلس نقابة الصحفيين المصريين تكرار اعتداء جماعة الإخوان المسلمين على الصحفيين المصريين في أثناء أداءهم لعملهم، وقيامهم كمندوبين عن صحفهم بتغطية الأحداث التي يشهدها اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة، وآخرها تعذيب محرره صحفية باليوم السابع تدعى "أية حسن" بعد احتجازها لست ساعات في أحدى الخيام باعتصام النهضة، ومحمد ممتاز الصحفي بجريدة فيتو.

وقال جمال عبد الرحيم وكيل مجلس نقابة الصحفيين: "هناك حملة شرسة تنفذها جماعة الإخوان ضد الصحفيين والإعلاميين بدأتها بمحاصرة مدينة الإنتاج الاعلامى ومحاولة اقتحامها، ثم بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين في أثناء ممارستهم لعملهم المهني، بهدف إرهابهم ومنعهم من ذكر حقيقة الجرائم التي يرتكبها أنصار الرئيس المعزول في اعتصامهم".

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تلقت في الآونة الأخيرة عدة طلبات من أعضاءها، يطالبون فيها بإصدار بيان عن مجلس النقابة يطالب الصحف المصرية بوقف التغطية الإخبارية لاعتصام النهضة ورابعة العدوية، لما يتعرضون له من مخاطر كبيرة.

وقالت حنان فكري مسؤولة ملف الحريات بمجلس النقابة، أنها التقت بعدد من الصحفيين من تعرضوا لإيذاء بدني من قبل جماعة الإخوان، وآخرهم الصحفي بجريدة فيتو "محمد ممتاز" الذي قاموا باختطافه أثناء قيامة بتغطية أحداث اعتصام النهضة، واحتجزوه بخيمة وانهالوا علية ضرباً و صوروه عارياً، و هددوه بإذاعة الفيديو لو صرح بما فعلوا به.