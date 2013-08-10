جماعة أنصار بيت المقدس تكشف أسماء قتلى سيناء

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري

كشفت جماعة أنصار بيت المقدس تفاصيل مقتل أربعة من رجالها، إثر استهدافهم بطائرة صهيونية بدون طيار أثناء قيامهم بعملية على الحدود المصرية الاسرائيلية.

وقالت الجماعة في بيان لها "ارتقى أبطالنا الاربعة لمرتبة الشهداء، نحسبهم والله حسيبهم، أثناء تأديتهم لواجبهم الجهادي ضد اليهود بعملية إطلاق صواريخ على المغتصبات اليهودية القريبة من حدود الأراضي المحتلة.

وبحسب البيان، انطلق لتلك العملية خمسة من رجال "أنصار بيت المقدس"، ووصلوا لمكان الإطلاق المحدد، وبدأوا بنصب الصواريخ استعداداً لإطلاقها، قبل أن يتم رصدهم جواً فقامت طائرة صهيونية بدون طيار باختراق الحدود المصرية ولمسافة تزيد عن خمسة كيلو مترات وإطلاق صواريخها.

وبحسب البيان فإنا القتلي الاربعة من شباب قبائل سيناء، وهم حسين إبراهيم سالم التيهي من قبيلة التياها ويسري محارب السواركة من قبيلة السواركة والمقيم في قرية المقاطعة، وإبراهيم خلف المنيعـي من قبيلة السواركة والمقيم بقرية المهدية، ومحمد حسين المنيعي من قبيلة السواركة والمقيم بقرية المهدية>

وهاجمت الجماعة الجيش المصري وهددت بمواجهته قائلة: "مما يبعث الأسى في القلوب ظهور تعاون وتواطؤ الجيش المصري مع اليهود في جريمتهم هذه، حيث لاحظ الأخوة والقريبين من المنطقة الطيران المصري وهو يحوم حول منطقة الإطلاق ثم ينسحب فتظهر الطائرة الصهيونية بدون طيار فتقصف المجاهدين بصواريخها، ثم تصرح وسائل الإعلام الصهيونية بقيام اليهود بقصف المجاهدين بالتنسيق و التعاون مع السلطات المصرية فأي خيانة علنية أكبر من ذلك ؟.