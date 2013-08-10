رئيس البرازيل السابق دا سيلفا شفي تماماً من السرطان

ساو باولو - أعلن فريق طبي في مستشفى سيريو-ليبانس في ساو باولو بعد إجراء فحوصات روتينية السبت أن رئيس البرازيل السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يتمتع بصحة جيدة.

وقال الأطباء أن لولا الذي مازال يحظى بشعبية كبيرة، طلب منهم عقد مؤتمر صحفي بعد الفحوصات للرد على شائعات عن إصابته بالسرطان مجددا.

وفي 2011 جرى تشخيص إصابة لولا بسرطان الحلق وفي مارس اذار 2012 أعلن انه عولج من المرض.

وانتخبت تلميذته السياسية ديلما روسيف رئيسة للبلاد خلفاً له في 2010، ومن المتوقع أن تترشح في الانتخابات العام المقبل لإعادة انتخابها لفترة ثانية في المنصب.

وأيد لولا ترشيحها لكن بعض المحللين يتوقعون أن يتراجع في اللحظة الأخيرة ويخوض الانتخابات عن حزب العمال الحاكم.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد داتافولها ونشرت نتائجه السبت ارتفاع شعبية روسيف ست نقاط مئوية إلى 36 بالمئة، متعافية بشكل طفيف من أدنى مستوياتها التي هوت اليها أواخر يونيو حزيران بعد أضخم احتجاجات في شوارع البرازيل في عقود.