الجيش الألماني يبدأ انسحابه من أفغانستان

كابول - قال الجيش الألماني انه بدأ السبت سحب قواته من أفغانستان، في إطار الانسحاب الرسمي لقوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف)، في الوقت الذي وصلت فيه مجموعة من مركباته العسكرية إلى البلاد عبر ميناء ايمدن على بحر الشمال.

وأضاف الجيش الألماني انه جرى نقل المركبات العسكرية من أفغانستان إلى ميناء طرابزون التركي على البحر الأسود، حيث جرى تحميلها على سفينة تابعة لشركة الشحن الدنمركية دياف دي اس تور لاين شقت طريقها إلى ميناء ايمدن على بحر الشمال.

ولدى إنزال حاملات الافراد المدرعة ومركبات اخرى من السفينة وقد بدا الكثير منها في حالة سيئة قال الكولونيل مايكل سين من الجيش الألماني: "كل شيء ينزل من على هذه السفينة هو أحدث عتاد لدى الجيش الألماني، حتى وان كان لا يبدو كذلك، هذه المركبات ليست في افضل حالاتها الآن، لكننا سنصلح كل شيء لانه يجب تدريب القوات على كيفية عمل هذا هنا في ألمانيا، ووحدات الاصلاح يجب ان تكون مدربة جيداً أيضاً."

وتخطط ألمانيا لسحب قواتها من أفغانستان بحلول نهاية 2014، فيما وصفته صحيفة المانية بانه "أكبر تحد في النقل والامداد للجيش منذ الحرب العالمية الثانية".