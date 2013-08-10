دورتموند يفوز برباعية بانطلاقة الدوري الألماني

برلين - حقق بروسيا دورتموند الفوز الأول بانطلاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بنتيجة 4 - صفر على مضيفه اوجسبورج في الجولة الأولى بالمسابقة.

وسجل اوباميانج مهاجم الجابون الذي انضم لدورتموند من سانت ايتيين الفرنسي، ثلاثة أهداف في الدقائق 24 و66 و79، بينما جاء الهدف الرابع عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وأصبج اوباميانج بذلك صاحب أول ثلاثية من الأهداف في مباراة واحدة في الموسم الجديد للدوري الألماني، الذي انطلق الجمعة بفوز بايرن ميونيخ المدافع عن اللقب 3-1 على بروسيا مونشنجلادباخ.

وأثبت يورجن كلوب مدرب دورتموند - الفائز مؤخرا بكأس السوبر الألمانية على حساب بايرن - أنه صاحب عين ثاقبة في اختيار اللاعبين الجدد.

وفي لقاءات اخرى فاز باير ليفركوزن 3-1 على فرايبورج وتغلب هانوفر 2-صفر على فولسبورج وتعادل هوفنهايم 2-2 مع نورمبرج.