النفط يرتفع مع تعثر إمدادات من بحر الشمال

لندن - ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت دولاراً الجمعة لتتجاوز 107 دولارات للبرميل نتيجة تعثر إمدادات من بحر الشمال وليبيا وظهور مؤشرات على استقرار الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وقال محللون إن أسعار النفط مدعومة بمخاوف من تأخر إمدادات من بحر الشمال فضلاً عن اضطرابات في دول أعضاء في أوبك بالشرق الأوسط قد يطول أمدها أو تتفاقم.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر 1.17 دولار إلى 104.59 دولار للبرميل بعد أن قال مصدر تجاري إن مزيداً من شحنات خام فورتيس من حقول بحر الشمال ستتأخر بسبب إغلاق خط أنابيب. وبلغ سعر الخام الأمريكي 103.87 دولار.

وارتفع خام برنت دولاراً إلى 107.68 دولار للبرميل بعد أن أغلق في الجلسة السابقة على أدنى مستوياته منذ الرابع من يوليو. لكنه قلص مكاسبه سريعاً ليجري تداوله عند 107.10 دولار.