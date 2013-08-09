واشنطن تأمر بإجلاء موظفي قنصليتها بباكستان

إسلام آباد ـ أمرت الحكومة الأمريكية بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من قنصيلتها في مدينة لاهور بشمال شرق باكستان الجمعة بسبب مخاطر وقوع هجوم كما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين أيضا من السفر إلى باكستان.

وقالت الوزارة في تحذير بشأن السفر نشر في موقعها على الإنترنت "أمرت وزارة الخارجية بهذا الإجلاء بسبب مخاطر محددة تتعلق بالقنصلية الأمريكية في لاهور".

وجاء هذا التحذير في لاهور قرب حدود باكستان مع الهند بعد يومين من قيام واشنطن بإجلاء بعض دبلوماسييها من اليمن وتحذيرها مواطنيها ليغادروا هذا البلد على الفور.

وأغلقت الولايات المتحدة نحو 20 بعثة دبلوماسية في انحاء الشرق الأوسط بعد أن أصدرت تحذيرا للأمريكيين في الثاني من اغسطس/ آب من أن تنظيم القاعدة ربما يخطط لشن هجمات في ذلك الشهر ولاسيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار تحذير لاهور إلى أن "عدة جماعات إرهابية أجنبية ومحلية تشكل خطرا محتملا على المواطنين الأمريكيين في انحاء باكستان".

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية انه لم يتضح متى يعاد فتح القنصلية. وكانت التوترات قد ازدادت هذا الأسبوع مع الهند جارة باكستان بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

ولم يتضح هل الإعلان الخاص بلاهور مرتبط بالإغلاق السابق لبعثات أمريكية. وقالت المتحدثة باسم السفارة ان الإغلاق يرجع إلى خطر محدد على لاهور.

وتعتبر لاهور عاصمة باكستان الثقافية لكنها عانت من هجمات لجماعات متشددة.

وباكستان مقر لعدد من الجماعات المتشددة منها القاعدة وطالبان الباكستانية وجماعات أخرى.