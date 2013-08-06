ريبيري ينضم لميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

بيرن - انضم فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ الألماني إلى قائمة مختصرة تضم كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وليونيل ميسي مهاجم برشلونة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا الثلاثاء.
ولعب الفرنسي ريبري دورا كبيرا في فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وهو أول لاعب من ناد بخلاف ريال مدريد وبرشلونة يدخل القائمة المختصرة منذ بدأ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في تقديم الجائزة في عام 2011.
وفاز الأرجنتيني ميسي بالنسخة الأولى من الجائزة ثم تبعه زميله في برشلونة الإسباني اندريس انييستا في العام الماضي، وسوف يختار مجموعة من الصحفيين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفائز يوم 29 آب/اغسطس في موناكو.