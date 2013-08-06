ريبيري ينضم لميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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الاتحاد الأوروبي يقدم القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجناح بايرن ميونيخ يتنافس مع منافسيه الأرجنتيني والبرتغالي.