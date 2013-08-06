بالوتيلي عازف بيانو ماهر وعاشق لأوباما

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

أظهر النجم الإيطالي الأسمر ماريو بالوتيلي مهارات فائقة في المجالين الفني والسياسي على حد سواء ، على العكس تماما مما يظهره اللاعب من مهارة كروية داخل الملعب ومشاغبات واضحة داخله وخارجه.

فقد نشر مهاجم ميلان ومنتخب إيطاليا تغريده على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ، هنأ من خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعيد ميلاده الـ52 ، والمولود في الرابع من أغسطس، ١٩٦١ بهونولولو، هاواي، الولايات المتحدة.

وتضمنت التغريدة، بالإضافة إلى الرسالة، دعوة لأوباما، حيث قال له: " تعال وشاهدني ألعب في ميامي" ، ويخوض بالوتيلي حالياً معسكر الإعداد مع ناديه ميلان في الولايات المتحدة.

وخسر ميلان بهدفين نظيفين أمام تشيلسي الإنكليزي يوم الاثنين في دورة ودية في كرة القدم جمعت ثمانية فرق في الولايات المتحدة.

وكان ريال مدريد الذي يشرف عليه حالياً الإيطالي كارلو انشيلوتي والذي سبق له تدريب تشيلسي أيضاً، تغلّب على إيفرتون الإنكليزي 2-1 يوم السبت، وسيلتقي تشيلسي في النهاية الأربعاء في مواجهة بين جوزيه مورينيو ولاعبيه السابقين وعل رأسهم مواطنه كريستيانو رونالدو الذي اشتعلت مؤخراً حربا كلامية بينه وبين مورينيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهر فيه بالوتيلي في فيديو مصور وإلى جواره مواطنه المخضرم أندريا بيرلو والأول يعزف النشيد الوطني الإيطالي على البيانو.

وقد أظهر بالوتيلي براعة نادرة في العزف وإلى جواره عدد من الصحفيين والمصوريين وإلى جواره مباشرة بيرلو ، وقد بدا الفيديو خلال كأس القارات الأخيرة التي شاركت فيها إيطاليا وهو التجمع الأخير للأزوري الذي جمع النجمين الكبيرين.