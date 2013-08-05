اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية الإثنين، اجتماعاً برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتموين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يصدر رئيس الوزراء في غضون الأيام القليلة القادمة قراراً بتشكيل لجنة لتسوية ملف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الحكومة، حيث إن دفع تلك المستحقات سوف يسهم فى تنشيط عجلة الاقتصاد القومي.

وقال بيان للحكومة المصرية أمس أن الاجتماع تطرق إلى استعدادات وزارة التموين لعيد الفطر، حيث قامت الوزارة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة فى المجمعات الاستهلاكية، كما قامت بتخفيضات على أسعار تلك السلع وأبرزها تخفيض سعر كيلو السكر من 450 إلى 400 قرش خلال فترة ما قبل العيد، كما سوف تعمل المخابز بكامل طاقتها.

من جانب آخر، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل لوضع الحلول الكفيلة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، وكذلك سوف تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها المقبلة بتقديم اهتمام خاص لإنعاش صناعة الغزل والنسيج من خلال استراتيجية شاملة للتطوير الصناعي.