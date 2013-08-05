عدلي منصور يتعهد بإعادة الأمن والأمان لمصر

القاهرة - محمد عبد الحميد

وجه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" ويذاع على قناة اليوم، رسالة للمصريين قال فيها "أقول للمصريين تفاءلوا بالمستقبل وسيكون المستقبل فى صالح مصر والمصريين، ولا تنتظروا إلى الوراء ولا عودة إلى الوراء".

وهنأ منصور الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، قائلاً: "أهنئ الشعب المصري وكل سنة والمصريون طيبون، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تتمكن مصر من تخطي هذه المحنة على خير، وبفضل هذا الشعب النبيل سنعبر الأزمة التي تتعرض لها البلاد".

وحول مسألة فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة، قال رئيس الجمهورية: "نعطي فرص الحل السلمي كل الإمكانات، ولكن عندما تأخذ الدولة قرارها ستنفذه فى الوقت المناسب كما تراه، مشيراً إلى أن جميع أعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على فض الاعتصام، كما أن الدولة لا يمكن أن ترى أزمات في مصر وتقف مكتوفة الأيدي".

و أكد المستشار منصور أنه يباشر كل اختصاصات رئيس الجمهورية كاملة، ورداً على سؤال حول إمكانية العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي، قال منصور كل من ارتكب جريمة تقع تحت طائلة القانون سيقدم أمام قاض طبيعي، وحكم المحكمة هو ما سينفذ أياً كان الشخص.

وأشار منصور إلى إن الحكومة الحالية برئاسة الببلاوي تعمل ليل نهار لتحقيق التقدم الاقتصادي والأمني، مضيفًا: "أتعهد بإعادة الأمن والأمان مرة أخرى إلى مصر".

وأعلن رئيس الجمهورية عن دعمه الشخصي لحملة الخير الذى يتبناها الإعلامي عمرو أديب بمبلغ 20 ألف جنيه من حسابه الشخصي لصالح مرضى وادي النيل ، مؤكداً أن مصر لا تتعرض لضغوط من الخارج في شؤونها والدولة تملك قرارها بيدها ولا يوجد ضغط على الحكومة.