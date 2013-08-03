فيديو ... كريستيانو رونالدو لاعب بيسبول فاشل

فيديو ... كريستيانو رونالدو لاعب بي...

فيديو ... كريستيانو رونالدو لاعب بيسبول فاشل

النجم البرتغالي المحبوب الذي بات واحداً من أكثر عشرة مشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم، يخوض مباراة من نوع خاص.

لعب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني لأول مرة في حياته لعبة "البيسبول"، في مباراة أمام الممثل الأمريكي صامويل جاكسون.

 

وأظهر رونالدو بعض المهارات الكروية خلال لعبة البيسبول، التي ثبت فيها أنه ليس بمستوى مهاراته في كرة القدم بالطبع.

 

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كريستيانو رونالدو
البرتغال
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