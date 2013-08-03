فيديو ... كريستيانو رونالدو لاعب بيسبول فاشل

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النجم البرتغالي المحبوب الذي بات واحداً من أكثر عشرة مشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في العالم، يخوض مباراة من نوع خاص.