المهاجم ديمسي يترك توتنهام ويعود للدوري الامريكي

لندن - عاد المهاجم الأمريكي الدولي كلينت ديمسي لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي للعب في دوري بلاده للعبة الشعبية من جديد.

وجاء في بيان نشره موقع توتنهام هوتسبير على الانترنت السبت "توصلنا لاتفاق مع الدوري الامريكي لكرة القدم يتعلق بانتقال كلينت ديمسي."

وأضاف البيان "يعود اللاعب الأمريكي الدولي إلى دوري بلاده بعد أن خاض 43 مباراة وأحرز 12 هدفاً مع فريقنا منذ تعاقدنا معه من فولهام في الصيف الماضي."

وحسب اللوائح الامريكية فإن ديمسي سينضم إلى رابطة الدوري الأمريكي أولا ثم إلى أحد الأندية والذي يتوقع على نطاق واسع بأن يكون سياتل ساوندرز.

وسبق لديمسي (30 عاما) أن خاض 99 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي وهو الهداف الثاني للمنتخب طوال تاريخه برصيد 35 هدفا، ويتوقع أن يشارك في مباراة سياتل أمام دالاس في وقت لاحق من يوم السبت.