صادرات النفط الليبي تشهد انخفاضاً كبيراً

طرابلس - تدفقت صادرات النفط الليبية بأقل من نصف معدلاتها الطبيعية الجمعة، في ظل استمرار غلق الموانئ الرئيسية بسبب الإضرابات والاحتجاجات، في أسوأ موجة اضطرابات تشهدها البلاد على مدار العام المنصرم.

وقالت مصادر من قطاع النفط إن موجة الاضطرابات الجديدة التي بدأت الأحد الماضي، دفعت إلى إغلاق ميناءي السدرة وراس لانوف في شرق ليبيا، مما أدى إلى انخفاض الصادرات إلى نحو 425 ألف برميل يوميا مقارنة مع مستويات سابقة زادت عن مليون برميل يوميا.

وشارك في إغلاق المرفأين حراس أمن يطالبون بزيادة أجورهم، بينما أدت الاحتجاجات التي تضمنت أيضاً مطالب من بعض السكان المحليين بتوفير مزيد من الوظائف في قطاع النفط، إلى إغلاق مرفأ الزويتينة بالفعل في أوائل يوليو تموز.

وكان مسؤول ليبي كبير قال مساء الخميس إنه يتوقع استئناف الإنتاج في وقت قريب للغاية.

وأدت الاحتجاجات والإضرابات إلى خفض الإنتاج الشهر الماضي إلى 1.15 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.3 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.