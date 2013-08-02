أوروبا تتخذ اجراءات احتياطية بعد إعلان أمريكا إغلاق سفارات

بروكسل ـ قال متحدث إن الاتحاد الاوروبي يتخذ "كل الاجراءات الاحتياطية الضرورية" بعد اعلان الولايات المتحدة أنها ستغلق بعض السفارات الأحد بسبب مخاوف أمنية.

وقال الكسندر بولاك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "نحن على علم بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونحن على اتصال بنظرائنا الأمريكيين. بعثات الاتحاد الاوروبي في المناطق المعنية على اتصال بالسفارات الأمريكية. ليس لدينا أدلة في هذه المرحلة على أي تهديدات لبعثات الاتحاد الاوروبي بشكل خاص .. نتخذ كل الاجراءات الاحتياطية الضرورية".

ولم يصدر عن الاتحاد الاوروبي تعليق فوري على تحذير عالمي بشأن السفر أصدرته الحكومة الامريكية وتحذير المواطنين الأمريكيين من "استمرار احتمال وقوع هجمات إرهابية لا سيما في الشرق الأوسط وشمال افريقيا".

وقالت وزارة الخارجية الخميس إن السفارات الأمريكية التي تفتح أبوابها يوم الأحد في الأوضاع الطبيعية في أبوظبي وبغداد والقاهرة ستغلق في ذلك اليوم بسبب مخاوف أمنية لم تحددها.

وقال إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجمعة إن هذا التهديد الذي دفع الولايات المتحدة لإغلاق عدد من سفاراتها مرتبط بتنظيم القاعدة فيما يبدو.

وقال مسؤول آخر في الاتحاد الاوروبي انه ليس لديه معلومات عن أي خطط لاغلاق بعثات الاتحاد الاوروبي الأحد.

ويعمل في الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الاوروبي 3400 موظف و139 بعثة في أنحاء العالم.