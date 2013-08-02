إيران: تصريحات روحاني عن إسرائيل حُرِّفت

طهران ـ قبل يومين من تنصيبه رئيسا لإيران قالت قناة تلفزيون برس الإيرانية الجمعة إن الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني أكد أن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية سبب "جرحا" للعالم الإسلامي.

وكان تقرير سابق لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية قد نقل عن روحاني قوله "النظام الصهيوني جرح في جسد العالم الإسلامي منذ سنوات ويجب محوه".

وتماثل تصريحات روحاني في حدتها المشاعر المعادية لاسرائيل التي كان يرددها الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد لكن وسائل الاعلام الحكومية الايرانية سارعت إلى تخفيف التصريحات وقالت إن وكالات أنباء لم تحددها حرفت تصريحات روحاني.

ونشرت قناة تلفزيون برس نصا للحديث بين روحاني وصحفيين أثناء تجمع في الاحتفال السنوي بيوم القدس دعما للقضية الفلسطينية.

وقال روحاني "في منطقتنا هناك جرح لسنوات في جسد العالم الاسلامي في ظل احتلال أرض فلسطين المقدسة والقدس العزيزة".

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرد على ما نشرته وكالة أنباء الطلبة من تصريحات روحاني وقال ان الرجل الذي عرف بأنه معتدل هو في الحقيقة معاد لاسرائيل مثله في ذلك مثل سلفه أحمدي نجاد الذي أثار نفيه لحدوث المحرقة ووصفه اسرائيل بانها "ورم سرطاني" موجة انتقادات دولية.

وتساور الولايات المتحدة وحلفاؤها شكوك في أن إيران تطور برنامجا للاسلحة النووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية الا ان اسرائيل تعتبره تهديدا لوجودها وترفض استبعاد القيام بعمل عسكري لتدميره.

وتأمل الدول الغربية انه في ظل حكم الرئيس المعتدل روحاني يمكن ان تؤدي الدبلوماسية الى التوصل لاتفاق يحد من برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم لتجنب نشوب حرب.