العين يتوصل لاتفاق لضم البرازيلي باستوس

العين - قال العين بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إنه توصل لاتفاق لضم الجناح ميشيل باستوس وإن اللاعب البرازيلي سيصل إلى مطار أبوظبي السبت لإتمام الصفقة.

وأضاف النادي الذي يأمل في نيل اللقب المحلي للمرة الثالثة على التوالي بعدما عين المدرب خورخي فوساتي الشهر الماضي خلفا لكوزمين أولاريو أنه سيعقد مؤتمرات صحفياً للكشف عن التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وقال العين الذي هزم ضيفه كاظمة الكويتي: "أثمرت مفاوضات نادي العين مع ليون الفرنسي أخيراً عن التوصل إلى اتفاق حول انتقال البرازيلي مشيل باستوس إلى صفوف العين".

وأضاف "يمتلك باستوس المقدرة على اللعب في عدة مراكز ويجيد اللعب في مركزي الجناح والظهير الأيسر".

وسينضم باستوس في العين إلى تشكيلة قوية من اللاعبين بقيادة أفضل لاعب في كأس الخليج 2013 عمر عبد الرحمن وإبراهيم دياكيه الذي انضم من الجزيرة في صفقة كبيرة بعد نهاية الموسم الماضي.

والشهر الماضي عزز العين صفوفه بالحارس خالد عيسى من الجزيرة وضم لاعب الوسط سلطان الغافري من بني ياس كما أعلن تمديد عقود هلال سعيد ومهند العنزي وإسماعيل أحمد.