طائرات تحلق فوق مؤيدي مرسي

القاهرة – (خاص) من أحمد المصري

حلقت طائرات الأباتشي التابعة للقوات المسلحة المصرية، فوق مسيرة ضمت الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليلة أمس، في أثناء انطلاقها من ميدان مسجد رابعة إلى مقر جهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر، للمطالبة بعودته للحكم.

وألقت الطائرات منشورات تطالب المعتصمين باحترام الإرادة الشعبية، التي طالبت بعزل مرسي.

ووجهت القوات المسلحة بياناً في المنشورات قالت فيه: " أخي المواطن الشريف، لن تجني من اعتصامك إلا المزيد من التعطل وضيق العيش، وفقدان الدعم لمن قطعت عليه الطريق، أو من منعت عنه الحاجة، أو حبست عنه الحركة ، تحمل أوزارهم كلهم، معك حريتك، بيدك تذهب إلى بيتك وأهلك وعملك فهم في حاجة إليك لتبني وطناً، ترضى عنه ويرضى عنك، وأطمئنك فقواتك المسلحة، كما عاهدتها دائماً تثق بها وتثق فيك، فهي خلفك لتحميك، وأمامك لتحمي الوطن".

وكانت المسيرة، التي قادها حسن البرنس، القيادي في جماعة "الإخوان" ، قد تسببت في شل الحركة المرورية تماماً، وردد المشاركون فيها : " قول يا برنس قول سكت الفلول"، و" الجيش بتاعنا والسيسى مش تبعنا".

فيما شكل أهالي المناطق السكنية لجاناً شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة خوفاً من اعتداءات أنصار مرسي.