معتصمون يحتجون على حكومة النهضة في تونس

تونس - زادت حدة الاحتجاجات ضد حزب النهضة في تونس مع اعتصام محتجين في ساحة باردو في تونس العاصمة.

وتجمعت المعارضة مرة أخرى بعد مقتل سياسي يساري في الأسبوع الماضي وهو ثاني سياسي يتم اغتياله خلال ستة أشهر مما يعطل التحول السياسي الذي بدأ عندما أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي في 2011.

وتطالب أحزاب معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل وحزب التكتل العلماني الشريك الأصغر للنهضة في الائتلاف الحاكم برحيل الحكومة.

وحمل عشرات المحتجين في ميدان باردو الأعلام التونسية ورفعوا لافتات تدعو إلى تنحي الحكومة بينما كانوا يتناولون الإفطار بعد الصيام.

وقالت رحمة وهي من منظمة غير حكومية بينما كانت تعد الإفطار إنهم يحاولون مساعدة المحتجين حتى يواصلوا اعتصامهم.

وخفف حزب النهضة رفضه لمطالب المعارضة وسط الضغط المتزايد.

وقال الحزب إنه مستعد للحوار بشأن تشكيل حكومة جديدة ولكنه رفض طلب المعارضة حل المجلس التأسيسي أيضاً.